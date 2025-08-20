Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России
Александровск-Сахалинский. Обложка © Wikipedia / Meilcont
Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, признан городом с самым длинным названием в России. Это название насчитывает 25 символов, что зафиксировано в данных Росреестра и основано на информации из Государственного каталога географических названий.
Всего в России насчитывается 1242 города, однако Александровск-Сахалинский выделяется своей длинной формой названия, что придаёт ему особый статус. Жители этого города могут гордиться уникальным архитектурным и культурным наследием, дополненным рекордным названием.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр, сообщают РИА «Новости».
