Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России

Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, признан городом с самым длинным названием в России. Это название насчитывает 25 символов, что зафиксировано в данных Росреестра и основано на информации из Государственного каталога географических названий.

Всего в России насчитывается 1242 города, однако Александровск-Сахалинский выделяется своей длинной формой названия, что придаёт ему особый статус. Жители этого города могут гордиться уникальным архитектурным и культурным наследием, дополненным рекордным названием.

Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр, сообщают РИА «Новости».