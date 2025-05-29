Волгоград, Уфа и Екатеринбург возглавили рейтинг «ленивых» городов России
В некоторых городах России увеличился спрос на клининг. Обложка © Freepik / freepik
В России составили рейтинг самых «ленивых» городов-миллионников, находящихся за пределами МКАД и КАД. Аналитики изучили спрос на услуги клининга, на основе которого и получился список. В тройку вошли Волгоград, Уфа и Екатеринбург.
Согласно исследованию поискового сервиса «Профи.ру», с результатами которого ознакомился Life.ru, по сравнению с первым кварталом 2024 года, в 2025 году жители Волгоградской области начали заказывать клининг на треть чаще — на 30%. В Республике Башкортостан спрос подрос на 29%, а в Свердловской области увеличился на 15%.
В пятёрку «ленивых» регионов также попали Нижегородская и Новосибирская области. Здесь спрос на уборку вырос на 12% и 10% соответственно. А за пределами России самый большой рост спроса на клининг зафиксировали в Минске и Минской области. По сравнению с 2024 годом, эта услуга стала популярнее вдвое — на 56%.
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