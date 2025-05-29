Волгоград, Уфа и Екатеринбург возглавили рейтинг «ленивых» городов России

В России составили рейтинг самых «ленивых» городов-миллионников, находящихся за пределами МКАД и КАД. Аналитики изучили спрос на услуги клининга, на основе которого и получился список. В тройку вошли Волгоград, Уфа и Екатеринбург.

Согласно исследованию поискового сервиса «Профи.ру», с результатами которого ознакомился Life.ru, по сравнению с первым кварталом 2024 года, в 2025 году жители Волгоградской области начали заказывать клининг на треть чаще — на 30%. В Республике Башкортостан спрос подрос на 29%, а в Свердловской области увеличился на 15%.

В пятёрку «ленивых» регионов также попали Нижегородская и Новосибирская области. Здесь спрос на уборку вырос на 12% и 10% соответственно. А за пределами России самый большой рост спроса на клининг зафиксировали в Минске и Минской области. По сравнению с 2024 годом, эта услуга стала популярнее вдвое — на 56%.