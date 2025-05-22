Безопасность на первом месте: Россиян научили правильно мыть окна в многоэтажках

Мытьё окон в многоэтажных домах требует особого подхода к безопасности. Директор по маркетингу клининговой компании «Домовёнок» Эрвин Меметов в беседе с Life.ru подчеркнул, что приступать к работе нужно только при полной уверенности в собственной защищённости, а в сомнительных ситуациях лучше доверить процесс профессионалам.

Эксперт рекомендует использовать простые и безопасные чистящие растворы — смесь воды с уксусом или лимонным соком в пропорции 1:1, которые эффективно удаляют загрязнения без вредных испарений. Что касается инструментов, Меметов советует применять резиновые стеклоочистители и микрофибровые салфетки.

Не высовывайтесь из окна! Мойте только ту часть, до которой можете дотянуться, не наклоняясь сильно наружу. Если окно открывается полностью, можно помыть его снаружи, стоя внутри помещения. Эрвин Меметов Директор по маркетингу клининговой компании «Домовенок»

Можно ограничиться тщательной очисткой внутренней поверхности стёкол — во многих случаях этого вполне достаточно для создания эффекта чистых окон. Для тех, кто хочет добиться идеальной чистоты с обеих сторон, существуют магнитные щётки — это оптимальное решение для владельцев окон с двойными рамами. Также можно полностью доверить процесс профессионалам.

«Мастера используют безопасные методы и специальные приспособления, чтобы помыть ваши окна быстро и без риска», — заключил Меметов.