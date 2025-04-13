Россиян предупредили о распространённой ошибке, которую следует избегать при мытье окон

Многие хозяйки ошибочно считают уксус безопасным средством для мытья окон, однако этот распространённый бытовой совет может привести к серьёзным последствиям. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что даже разбавленный уксусный раствор вызывает постепенное разрушение стекла.

«Стекло, несмотря на кажущуюся химическую стойкость, подвержено медленному разрушению под действием кислот. Уксус (даже в разбавленном виде) взаимодействует с щелочными оксидами, входящими в состав обычного силикатного стекла. Это приводит к постепенному выщелачиванию поверхностного слоя, что со временем вызывает микротрещины и помутнение. Особенно уязвимы современные стёкла с многослойными покрытиями — уксусная кислота разрушает тонкие напыления, снижая их функциональность», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Отдельную опасность представляют комбинации бытовых средств, предупредил эксперт. Смешивание уксуса с хлорсодержащими отбеливателями приводит к выделению токсичного газообразного хлора, а сочетание нашатырного спирта с хлоркой образует едкие хлорамины. Эти вещества вызывают ожоги дыхательных путей и могут спровоцировать приступы у людей с астмой. При этом популярный среди сторонников экологичной уборки рецепт с содой и уксусом оказался совершенно бесполезным — реакция нейтрализации лишает оба компонента каких-либо очищающих свойств.

Для безопасного ухода за окнами специалист рекомендует использовать либо специализированные стеклоочистители без аммиака, либо раствор изопропилового спирта с водой в пропорции 1:1. Обычная мягкая микрофибра с небольшим количеством жидкого мыла также эффективно справляется с загрязнениями, не повреждая поверхность. Дорохов подчёркивает, что забота об экологии не должна идти вразрез с безопасностью — современные окна требуют особого подхода, и народные методы очистки часто приносят больше вреда, чем пользы.