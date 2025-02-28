Россиян предупредили об опасности привычных мыла и шампуня, предложив замену

Привычное для миллионов россиян так называемое антибактериальное мыло, а также шампунь или ополаскивать для рта представляют опасность для здоровья, так как могут нарушить естественную микробиоту. Именно поэтому отечественные учёные предлагают альтернативу — средства гигиены, обогащенные пробиотиками.

«Сейчас некоторые производители рекламируют ополаскиватели для рта и мыла, которые убивают до 99,9% микробов. А такие средства могут нарушить естественную микробиоту», — рассказал «Газете.ru» профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета Михаил Чикиндас.