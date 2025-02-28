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28 февраля, 12:25

Россиян предупредили об опасности привычных мыла и шампуня, предложив замену

Первый МГМУ: Антибактериальное мыло опасно для здоровья

Привычное для миллионов россиян так называемое антибактериальное мыло, а также шампунь или ополаскивать для рта представляют опасность для здоровья, так как могут нарушить естественную микробиоту. Именно поэтому отечественные учёные предлагают альтернативу — средства гигиены, обогащенные пробиотиками.

«Сейчас некоторые производители рекламируют ополаскиватели для рта и мыла, которые убивают до 99,9% микробов. А такие средства могут нарушить естественную микробиоту», — рассказал «Газете.ru» профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета Михаил Чикиндас.

По его словам, дисбаланс в микробных сообществах может подавить иммунитет и спровоцировать развитие многих заболеваний. А средства гигиены с пробиотиками, напротив, позволят сохранить и сбалансировать микробиоту кожи и полости рта.

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Freepik

Борис Эльфанд
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