Одно, четыре или десять? Врач назвала оптимальное количество полотенец в ванной на одного человека

Сколько полотенец должно быть у каждого члена семьи в ванной? Некоторые выделяют по одной гигиенической принадлежности на каждую часть тела, а другие легко обходятся единственным полотенцем для всех задач. С медицинской точки зрения на этот вопрос ответила врач-терапевт и косметолог Кристина Радина. Она рассказала Life.ru, что использовать всего один аксессуар — недопустимо.

Для лица должно быть отдельное полотенце, также необходимо банное полотенце. Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног. Если у девушки длинные волосы, потребуется полотенце для волос. Плюс полотенце для рук, которое может быть общим, например, вафельное Кристина Радина Врач- терапевт, косметолог

По словам врача, частота замены полотенец зависит от сезона и интенсивности использования. Так, в зимний период, когда человек реже принимает душ, полотенце можно менять раз в неделю. В летнее же время, когда душ принимают чаще из-за жары, рекомендуется ежедневная смена. Влажные изделия быстро становятся рассадниками бактерий, поэтому важно сушить их после каждого применения. В противном случае ваше любимое полотенце колонизируют микробы.

Особо внимательными нужно быть при наличии заболеваний. Если у одного из членов семьи есть проблемы с кожей или грибковые инфекции, полотенца должны быть индивидуальными. Важно менять их каждый день и не позволять другим членам семьи ими пользоваться.

«Резюмируя, у каждого человека должно быть хотя бы четыре полотенца. Их нужно хорошо просушивать, чтобы избежать переноса микрофлоры с одного участка тела на другой, что может привести к заболеваниям, например, грибковым инфекциям или дисбактериозу. Особенно важно не использовать банное полотенце для интимной гигиены, чтобы избежать подобных проблем. Будьте внимательны и аккуратны в уходе за полотенцами», — подытожила эксперт.