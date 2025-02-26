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26 февраля, 04:00

Одно, четыре или десять? Врач назвала оптимальное количество полотенец в ванной на одного человека

Врач Радина: У каждого человека в ванной должно быть минимум четыре полотенца

Сколько полотенец должно быть у каждого члена семьи в ванной? Некоторые выделяют по одной гигиенической принадлежности на каждую часть тела, а другие легко обходятся единственным полотенцем для всех задач. С медицинской точки зрения на этот вопрос ответила врач-терапевт и косметолог Кристина Радина. Она рассказала Life.ru, что использовать всего один аксессуар — недопустимо.

Для лица должно быть отдельное полотенце, также необходимо банное полотенце. Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног. Если у девушки длинные волосы, потребуется полотенце для волос. Плюс полотенце для рук, которое может быть общим, например, вафельное

Кристина Радина

Врач- терапевт, косметолог

Для лица должно быть отдельное полотенце, также необходимо банное полотенце. Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног. Если у девушки длинные волосы, потребуется полотенце для волос. Плюс полотенце для рук, которое может быть общим, например, вафельное
Для лица должно быть отдельное полотенце, также необходимо банное полотенце. Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног. Если у девушки длинные волосы, потребуется полотенце для волос. Плюс полотенце для рук, которое может быть общим, например, вафельное

По словам врача, частота замены полотенец зависит от сезона и интенсивности использования. Так, в зимний период, когда человек реже принимает душ, полотенце можно менять раз в неделю. В летнее же время, когда душ принимают чаще из-за жары, рекомендуется ежедневная смена. Влажные изделия быстро становятся рассадниками бактерий, поэтому важно сушить их после каждого применения. В противном случае ваше любимое полотенце колонизируют микробы.

Особо внимательными нужно быть при наличии заболеваний. Если у одного из членов семьи есть проблемы с кожей или грибковые инфекции, полотенца должны быть индивидуальными. Важно менять их каждый день и не позволять другим членам семьи ими пользоваться.

«Резюмируя, у каждого человека должно быть хотя бы четыре полотенца. Их нужно хорошо просушивать, чтобы избежать переноса микрофлоры с одного участка тела на другой, что может привести к заболеваниям, например, грибковым инфекциям или дисбактериозу. Особенно важно не использовать банное полотенце для интимной гигиены, чтобы избежать подобных проблем. Будьте внимательны и аккуратны в уходе за полотенцами», — подытожила эксперт.

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Обложка ©

Unsplash / Denny Müller

Ольга Годуненко
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