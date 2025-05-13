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Регион
13 мая, 12:37

Адвокат Жорин напомнил, как курить на балконе и у подъезда, чтобы не схлопотать штраф

Адвокат Жорин: Курить на лестничной клетке запрещено, а в квартире — нет

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россиян предупредили о штрафах за курение в квартире. Оказывается, табачный дым, проникающий в общий коридор или соседние помещения, может быть признан нарушением порядка и стать причиной штрафа. А где ещё не стоит курить, Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

Он напомнил, что курение табака и никотинсодержащей продукции регулируется Федеральным законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Где курить запрещено:

  • Места общего пользования в многоквартирных домах: лифты, лестничные клетки, холлы, общие балконы и лоджии, подвалы, чердаки.
  • Детские и спортивные площадки.
  • Общественный транспорт, включая метро, автобусы, поезда и т.д.
  • Помещения образовательных, медицинских, культурных учреждений.
  • Рабочие места и зоны в помещениях.
  • Помещения, предназначенные для предоставления жилищных, гостиничных, бытовых услуг, торговли и общественного питания.
  • На расстоянии менее 15 метров от входов в здания вокзалов, аэропортов, станций метро и других транспортных объектов.
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За нарушение этих запретов предусмотрены административные штрафы:

  • От 500 до 1500 рублей за курение в запрещённых местах.
  • От 2000 до 3000 рублей за курение на детских площадках.

Можно ли курить в квартире

Курение в собственной квартире не запрещено, так как это частная собственность, уточняет Жорин. Однако важно учитывать следующее:

  • Табачный дым не должен проникать в соседние квартиры через вентиляцию, окна или щели, так как это может нарушать санитарные нормы и права соседей.
  • Курение на балконе может рассматриваться как использование открытого огня, что запрещено правилами пожарной безопасности. За это предусмотрены штрафы до 15 000 рублей, а в случае пожара — до 50 000 рублей или уголовная ответственность.
  • Если соседи докажут, что табачный дым причиняет им вред, они могут обратиться в суд с требованием компенсации морального ущерба.
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Можно ли курить у подъезда

Курение на открытом воздухе у подъезда не запрещено, так как эта территория не относится к помещениям общего пользования. Однако:

  • Если табачный дым проникает в квартиры через окна, соседи могут обратиться с жалобой в полицию или суд.
  • Рекомендуется курить на расстоянии не менее 15 метров от входов в здания, чтобы не нарушать права других жильцов.

Что делать, если соседи курят в запрещённых местах:

  • Попробуйте решить вопрос мирно: поговорите с соседом и объясните проблему.
  • Соберите доказательства: фото, видео, свидетельские показания.
  • Обратитесь к участковому или в полицию: предоставьте собранные материалы.
  • При необходимости подайте иск в суд: особенно если курение причиняет вред здоровью или имуществу.
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А ранее в России предложили ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для сотрудников, которые бросят курить. Соответствующее письмо отправлено на имя министра труда России Антона Котякова.

Ольга Годуненко
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