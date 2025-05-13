Адвокат Жорин напомнил, как курить на балконе и у подъезда, чтобы не схлопотать штраф
Адвокат Жорин: Курить на лестничной клетке запрещено, а в квартире — нет
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Россиян предупредили о штрафах за курение в квартире. Оказывается, табачный дым, проникающий в общий коридор или соседние помещения, может быть признан нарушением порядка и стать причиной штрафа. А где ещё не стоит курить, Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.
Он напомнил, что курение табака и никотинсодержащей продукции регулируется Федеральным законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Где курить запрещено:
- Места общего пользования в многоквартирных домах: лифты, лестничные клетки, холлы, общие балконы и лоджии, подвалы, чердаки.
- Детские и спортивные площадки.
- Общественный транспорт, включая метро, автобусы, поезда и т.д.
- Помещения образовательных, медицинских, культурных учреждений.
- Рабочие места и зоны в помещениях.
- Помещения, предназначенные для предоставления жилищных, гостиничных, бытовых услуг, торговли и общественного питания.
- На расстоянии менее 15 метров от входов в здания вокзалов, аэропортов, станций метро и других транспортных объектов.
За нарушение этих запретов предусмотрены административные штрафы:
- От 500 до 1500 рублей за курение в запрещённых местах.
- От 2000 до 3000 рублей за курение на детских площадках.
Можно ли курить в квартире
Курение в собственной квартире не запрещено, так как это частная собственность, уточняет Жорин. Однако важно учитывать следующее:
- Табачный дым не должен проникать в соседние квартиры через вентиляцию, окна или щели, так как это может нарушать санитарные нормы и права соседей.
- Курение на балконе может рассматриваться как использование открытого огня, что запрещено правилами пожарной безопасности. За это предусмотрены штрафы до 15 000 рублей, а в случае пожара — до 50 000 рублей или уголовная ответственность.
- Если соседи докажут, что табачный дым причиняет им вред, они могут обратиться в суд с требованием компенсации морального ущерба.
Можно ли курить у подъезда
Курение на открытом воздухе у подъезда не запрещено, так как эта территория не относится к помещениям общего пользования. Однако:
- Если табачный дым проникает в квартиры через окна, соседи могут обратиться с жалобой в полицию или суд.
- Рекомендуется курить на расстоянии не менее 15 метров от входов в здания, чтобы не нарушать права других жильцов.
Что делать, если соседи курят в запрещённых местах:
- Попробуйте решить вопрос мирно: поговорите с соседом и объясните проблему.
- Соберите доказательства: фото, видео, свидетельские показания.
- Обратитесь к участковому или в полицию: предоставьте собранные материалы.
- При необходимости подайте иск в суд: особенно если курение причиняет вред здоровью или имуществу.
А ранее в России предложили ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для сотрудников, которые бросят курить. Соответствующее письмо отправлено на имя министра труда России Антона Котякова.