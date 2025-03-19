Минтруду предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

Руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести дополнительную неделю оплачиваемую отпуска для сотрудников, которые бросят курить. Он составил соответствующее письмо на имя министра труда России Антона Котякова.

«На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей», — приводит выдержку из обращения к главе Минтруда RT.

Как отметил аналитик, такие потери связаны с частыми перекурами и снижением производительности труда. Кроме того, хронические заболевания, включая те, что вызваны регулярным потреблением табака, а также ранняя смертность сокращают показатели ВВП на 4%.

Таким образом, привычка миллионов работников к курению не только наносит вред их здоровью, но и создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также причиняет значительный ущерб экономике страны, подчеркнул Орлов. В связи с этим он призвал министра рассмотреть вопрос о внесении изменений в ТК РФ в плане предоставления работникам дополнительной недели оплачиваемого отпуска в течение календарного года за отказ от курения.