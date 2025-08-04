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Регион
4 августа, 19:31

Названы самые привлекательные для молодёжи регионы России

АСИ: Москва возглавила Индекс привлекательности регионов России для молодёжи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Наиболее привлекательными для молодёжи регионами России являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Это следует из результатов исследования, проведённого Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«Какие регионы наиболее комфортны для жизни, работы и самореализации молодёжи? Делюсь частью результатов нашего исследования: рейтинг возглавила Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, затем — Московская область. Исследование охватило 85 регионов и более 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет»,сообщила глава агентства Светлана Чупшева у себя в Telegram-канале.

В АСИ пояснили, что при составлении рейтинга регионы оценивались по 57 показателям в шести основных направлениях: образование, инфраструктура, экология и здравоохранение, экономика, безопасность и имидж региона. Индекс оценивает привлекательность того или иного региона для молодёжи, сочетая два равнозначных аспекта: внутренний (мнение местной молодёжи) и внешний (готовность к переезду из других субъектов РФ).

Как показало исследование, молодёжь прежде всего обращает внимание на экономическую ситуацию в регионе. Значение имеет не только уровень зарплат, но и возможности карьерного роста, профессиональной самореализации и ведения бизнеса. Вторым по значимости показателем являются экология и здравоохранение.

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Также недавно был составлен рейтинг самых дорогих туристических городов России. Как выяснилось, больше всего туристы тратят денег в Сочи, Анапе и Белокурихе. Также в топ-5 дорогих городов вошли Ялта и Владивосток.

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Виталий Приходько
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