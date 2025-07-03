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3 июля, 15:04

Путину на выставке АСИ показали разработку школьника-гения

Президенту России Владимиру Путину на выставке АСИ показали робота-уборщика компании WaybotRobotics, разработанного юным гением, который только-только закончил школу. Life.ru публикует кадры с мероприятия.

Владимиру Путину представили робота-уборщика, разработанного российским школьником. Видео © Life.ru

«Команда молодая, у нас всего 15 человек, средний возраст — 22 года, выпускники и даже школьник. Вот это всё проектировал школьник, по сути. Сейчас он у нас работает конструктором, потому что это гениальный парень. <...> Он начал ещё в 11 классе. Сейчас он только последний экзамен сдал и уже работает у нас на должности главного конструктора», — рассказал российскому лидеру CEO-директор компании WaybotRobotics Максим Олейников.

Помимо этого главе государства представили продукцию семейных брендов одежды «Лён и семья» и Lory tots, компании INCRUA, выпускающей предметы интерьера ручной работы, а также фарфоровые изделия бренда «Антихрупкость». Московская компания INVENTORUS продемонстрировала аналитическую платформу на базе искусственного интеллекта «Никола» для поиска научно-технической информации. Также в экспозиции участвовали бренды экопродукции «Аморант» и «Эконад», производители пищевых продуктов «Дикая Сибирь» и Lapochka drinks, а также компании De_Code и Weiss.

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В ходе своего выступления на форуме АСИ Владимир Путин заявил о необходимости глобального прорыва в технологической сфере, который стал бы началом новой эпохи в развитии России. Глава страны отметил, что именно участие талантливых и увлечённых людей позволит сделать нужный шаг и запустить новый этап технологического прогресса.

Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
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