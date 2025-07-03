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Регион
3 июля, 13:09

«Новое время для России»: Путин анонсировал прорывной шаг в сфере технологий

Путин: России предстоит запустить новый этап развития технологий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость масштабного прорыва в сфере технологий, который должен стать отправной точкой для начала новой эпохи развития нашей страны. Соответствующее заявление прозвучало на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Именно с участием талантливых, увлечённых людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперёд, а фактически запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России», — сказал российский лидер на пленарной сессии «Сильные идеи для нового времени».

Мероприятие, проходящее 2–3 июля, организовано Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» и ВЭБ.РФ.

Путин рассказал о новых российских брендах в сфере высоких технологий
Путин рассказал о новых российских брендах в сфере высоких технологий

Напомним, Владимир Путин начал свою программу на форуме, посетив выставку участников конкурса «Знай наших». Там продемонстрированы российские бренды с большим потенциалом развития.

Владимир Озеров
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