«Новое время для России»: Путин анонсировал прорывной шаг в сфере технологий

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость масштабного прорыва в сфере технологий, который должен стать отправной точкой для начала новой эпохи развития нашей страны. Соответствующее заявление прозвучало на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Именно с участием талантливых, увлечённых людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперёд, а фактически запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России», — сказал российский лидер на пленарной сессии «Сильные идеи для нового времени».

Мероприятие, проходящее 2–3 июля, организовано Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» и ВЭБ.РФ.