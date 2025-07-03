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3 июля, 14:36

Путин рассказал, кто должен быть «финансовым директором» в семье

Путин: С управлением финансами в семье лучше справится жена

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во время визита в национальный центр «Россия» президент РФ Владимир Путин поделился своим взглядом на распределение финансовых обязанностей в семье. Глава государства считает, что заведовать деньгами должна именно женщина.

Во время посещения форума АСИ президент побеседовал с мужчиной, который рассказал о своей семье. По словам гражданина, его жена работает финансовым директором, а дочь увлекается рисованием. После этих слов Путин улыбнулся и отметил, что супруга мужчины занимается правильным делом.

«Супруга, конечно, финансовый директор. Она занимает самую правильную позицию (в семье)», — считает Путин.

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Напомним, что президент РФ посетил форум Агентства стратегических инициатив. Там Владимир Путин призвал сделать из большой традиционной семьи модный тренд в развитии России. Он также отметил, что власти будут поддерживать семейный бизнес.

Владимир Озеров
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