В немецком языке нашли «словесного монстра» из 67 букв

Немецкий словарь Duden опубликовал список «словесных монстров», на первом месте которого оказалось слово из 67 букв. Grundstucksverkehrsgenehmigungszustandigkeitsubertragungsverordnung можно перевести как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».

На второй и третьей строчках списка расположились два слова, содержащие по 58 букв: это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и немецкое слово Strasenentwasserungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, что переводится как «отчисления на обслуживание долга за инвестиции при дренаже дорог».

Следующее слово в рейтинге, Kurzfristenergieversorgungssicherungsmasnahmenverordnung, включает 56 букв и обозначает «правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения».

Большинство самых длинных слов в немецком языке встречаются в юридическом и бюрократическом контекстах и представляют собой сложные составные конструкции. В список попали только те слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние десять лет.