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1 ноября, 22:29

В немецком языке нашли «словесного монстра» из 67 букв

Немецкий словарь Duden выбрал самое длинное слово из 67 букв

Немецкий словарь Duden опубликовал список «словесных монстров», на первом месте которого оказалось слово из 67 букв. Grundstucksverkehrsgenehmigungszustandigkeitsubertragungsverordnung можно перевести как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».

На второй и третьей строчках списка расположились два слова, содержащие по 58 букв: это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и немецкое слово Strasenentwasserungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, что переводится как «отчисления на обслуживание долга за инвестиции при дренаже дорог».

Следующее слово в рейтинге, Kurzfristenergieversorgungssicherungsmasnahmenverordnung, включает 56 букв и обозначает «правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения».

Большинство самых длинных слов в немецком языке встречаются в юридическом и бюрократическом контекстах и представляют собой сложные составные конструкции. В список попали только те слова, которые употреблялись в СМИ не менее пяти раз за последние десять лет.

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Ранее Life.ru писал, что британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом 2024 года прилагательное «brat». В последнее время оно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения.

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flickr / udge

Артём Гапоненко
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