Где теряются бюджетные миллиарды: Счётная палата назвала три самые рискованные сферы

Счётная палата России усиливает контроль за самыми рискованными направлениями расходов бюджета. Об этом говорится в мартовском Бюллетене ведомства, посвящённом итогам работы за 2025 год. Руководитель аппарата Счётной палаты Ильнар Мирсияпов сообщил Life.ru, что ведомство продолжает менять подходы к своей работе.

«В 2025 году мы продолжили этот вектор, сконцентрировавшись на усилении экспертной составляющей нашей работы», — отметил он.

Для этого в структуре Счётной палаты создали три новых центра компетенций. Они будут заниматься аудитом госзакупок, проектов капитального строительства, а также информационных систем и цифровизации.

Как пояснили в ведомстве, именно эти сферы считаются самыми чувствительными и высокорисковыми с точки зрения управления государственными ресурсами.

Мы выделили три наиболее чувствительные и высокорисковые сферы, где концентрация финансовых потоков максимальна, а вероятность потерь особенно велика Ильнар Мирсияпов руководитель аппарата Счётной палаты

Так, только по итогам 2025 года объём выявленных нарушений и недостатков в сфере капитального строительства превысил 24 млрд рублей. В госзакупках сумма оказалась ещё выше — более 160 млрд рублей, при том что сами расходы на закупки по оперативным данным составили около 10 трлн рублей.

Новые подразделения уже завершили этап организационного становления. В 2026 году с их участием планируется провести первые контрольные мероприятия. Ведомство рассчитывает, что это позволит повысить результативность аудита и предложить объектам проверки более точные рекомендации для снижения финансовых и операционных рисков.

В Счётной палате подчёркивают, что теперь делают ставку не только на фиксацию нарушений постфактум, но и на более глубокую экспертизу ещё на этапе планирования. Как заявил Мирсияпов, такой подход «закладывает основу для предиктивной модели государственного аудита», когда риски стараются выявлять и предотвращать заранее.