В центре Вашингтона появилась арт-инсталляция в виде трона с позолоченным унитазом, установленная рядом с мемориалом Линкольна и направленная на критику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Washington Post.

В Вашингтоне установили трон с золотым унитазом у мемориала Линкольна.

«В эпоху беспрецедентного раскола, эскалации конфликтов и экономической нестабильности президент Трамп сосредоточился на том, что действительно имело значение: реконструкции ванной комнаты Линкольна в Белом доме. Это его главное достижение — смелое напоминание о том, что президент — не просто бизнесмен, он занимается делом. Это дань уважения непоколебимому провидцу, который посмотрел вниз, увидел проблему и покрасил её золотой краской», — говорится в надписи на мемориальной доске.

Конструкция выполнена в виде трона, на котором установлен унитаз, покрытый золотистой краской из баллончика. Основание стилизовано под мрамор, что усиливает контраст и подчёркивает ироничный замысел авторов. По обе стороны размещены таблички с надписью «Трон, достойный короля», что отсылает к образу власти и намёкам на риторику вокруг фигуры Трампа.

На держателе для туалетной бумаги закреплён рулон с подписью Secret Handshake. Под этим названием действует группа анонимных художников, уже не первый год создающая подобные провокационные работы в Вашингтоне. Как отмечают участники проекта, в их работах присутствует элемент иронии и лёгкости, который помогает реагировать на напряжённую общественную атмосферу. По их словам, идея часто строится вокруг образа Трампа как «короля», и подобные визуальные решения лишь обыгрывают уже существующие заявления и представления.

А недавно в Вашингтоне прошёл митинг против политики Трампа. Участники митинга выстроились вдоль дороги, держа транспаранты с надписями: «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошёл с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию».