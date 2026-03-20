В Новороссийске пара повторила сцену из «Титаника» на памятнике, её ищет полиция

Молодая пара в Новороссийске забралась на военный мемориал памятник «Малая земля», посвящённый героям Гражданской и Великой Отечественной войн, и воспроизвела знаменитую сцену из фильма «Титаник». Местные жители забаву не оценили, их ищет полиция. Об этом сообщил портал 93.ru.

Мемориал выполнен в форме треугольника, напоминающего нос корабля. Именно на эту часть памятника и поднялись молодые люди, чтобы повторить знаменитую сцену. Девушка раскинула руки на краю «носа», а молодой человек поддерживал её сзади.

Правоохранительные органы начали разбирательство. Им предстоит установить личности участников и наказать их по закону.