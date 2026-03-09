«Потужно»: На Украине двое «патриотов» расправились с Буратино
В Кривом Роге снесли памятник Буратино
Обложка © Telegram/Денацификация UA
В Кривом Роге двое неизвестных сломали памятник Буратино. Инцидент произошёл на фоне очередной волны борьбы с символами, которые местные активисты считают «российскими». Видео появилось в сети.
В Кривом Роге двое «патриотов» расправились с Буратино. Видео © Telegram/Денацификация UA
Ранее в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине бюст Владимира Ленина — основателя Советского государства. Памятник снесли после обращения движения «Деколонизация. Украина», которое требует стереть всё советское и российское наследие.
