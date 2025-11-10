На Украине решили не сносить памятник российскому адмиралу Макарову

Институт национальной памяти Украины разъяснил, что объекты, связанные с российским вице-адмиралом Степаном Макаровым, не нарушают украинский закон о запрете «имперской пропаганды». Однако, экспертная комиссия рекомендует удалить с памятника Макарову в Николаеве некоторую символику, включая государственные знаки и русскоязычную надпись на постаменте.

Также предлагается убрать с памятника слова «вице-адмирал» и «погиб на броненосце «Петропавловск». Кроме того, Национальный университет кораблестроения имени С.О. Макарова должен изменить название, убрав слово «адмирал», и привести информацию о Макарове на своём сайте в соответствие с законом.

Ранее в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине бюст Владимира Ленина — основателя Советского государства. Снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», которая выступает за полное уничтожение советского и российского исторического наследия на территории страны.