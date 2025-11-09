На Украине приравняли династию Романовых к символам «российского империализма»

В период правления династии Романовых происходило постепенное включение украинских территорий в состав Русского государства, а затем и Российской империи. Ключевым событием стало решение Переяславской рады в 1654 году, закрепившее союз Войска Запорожского с Русским царством, после чего гетман Богдан Хмельницкий присягнул русскому царю. В дальнейшем, в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей, почти вся территория современной Украины оказалась под властью Романовых.