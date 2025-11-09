Россия и США
9 ноября, 05:36

На Украине приравняли династию Романовых к символам «российского империализма»

Обложка © Wikipedia

Украинский Институт национальной памяти признал род Романовых символом «российского империализма». Такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на материалы института.

Согласно закону, местные власти должны «декоммунизировать» объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Романовыми.

В период правления династии Романовых происходило постепенное включение украинских территорий в состав Русского государства, а затем и Российской империи. Ключевым событием стало решение Переяславской рады в 1654 году, закрепившее союз Войска Запорожского с Русским царством, после чего гетман Богдан Хмельницкий присягнул русскому царю. В дальнейшем, в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей, почти вся территория современной Украины оказалась под властью Романовых.

Ранее в Одессе коммунальные службы заколотили досками памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. До этого активисты требовали снести монумент. Но местные власти заявили, что это невозможно, так как памятник внесён в реестр ЮНЕСКО.

