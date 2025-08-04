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Регион
4 августа, 19:42

На Украине снесли последний памятник Ленину

В Хмельницкой области снесли последний на Украине памятник Ленину

Обложка © «Деколонизация. Украина»

Обложка © «Деколонизация. Украина»

В селе Рудковцы Хмельницкой области Украины демонтировали последний в стране бюст Владимира Ленина — основателя советского государства. Об этом сообщило агентство Укринформ.

По данным издания, снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», выступающей за ликвидацию советского и российского исторического наследия на территории страны. Бюст Ленина вывезли на территорию коммунального предприятия, проводившего демонтаж. Дальнейшая судьба монумента остаётся неизвестной.

Отмечается, что в апреле 2024 года этот же памятник уже сносили, но позже его восстановили.

В Одесской области избавились от «объекта российской имперской политики»
В Одесской области избавились от «объекта российской имперской политики»

Процесс переименования улиц и демонтажа памятников, связанных с советской и российской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году кампания усилилась, охватив всё, что напоминает о российском и советском прошлом. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти изменить названия, имеющие отношение к РФ и СССР.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одесской области переименовали улицы в честь националистов. По словам местных властей, новые названия выбраны как временное решение до момента, когда эти «‎‎исторические личности удостоятся более значимых объектов для наименования».

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Никита Никонов
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