На Украине снесли последний памятник Ленину

В селе Рудковцы Хмельницкой области Украины демонтировали последний в стране бюст Владимира Ленина — основателя советского государства. Об этом сообщило агентство Укринформ.

По данным издания, снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», выступающей за ликвидацию советского и российского исторического наследия на территории страны. Бюст Ленина вывезли на территорию коммунального предприятия, проводившего демонтаж. Дальнейшая судьба монумента остаётся неизвестной.

Отмечается, что в апреле 2024 года этот же памятник уже сносили, но позже его восстановили.

Процесс переименования улиц и демонтажа памятников, связанных с советской и российской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году кампания усилилась, охватив всё, что напоминает о российском и советском прошлом. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти изменить названия, имеющие отношение к РФ и СССР.