На Украине снесли последний памятник Ленину
В Хмельницкой области снесли последний на Украине памятник Ленину
Обложка © «Деколонизация. Украина»
В селе Рудковцы Хмельницкой области Украины демонтировали последний в стране бюст Владимира Ленина — основателя советского государства. Об этом сообщило агентство Укринформ.
По данным издания, снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», выступающей за ликвидацию советского и российского исторического наследия на территории страны. Бюст Ленина вывезли на территорию коммунального предприятия, проводившего демонтаж. Дальнейшая судьба монумента остаётся неизвестной.
Отмечается, что в апреле 2024 года этот же памятник уже сносили, но позже его восстановили.
Процесс переименования улиц и демонтажа памятников, связанных с советской и российской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году кампания усилилась, охватив всё, что напоминает о российском и советском прошлом. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти изменить названия, имеющие отношение к РФ и СССР.
Ранее Life.ru сообщал, что в Одесской области переименовали улицы в честь националистов. По словам местных властей, новые названия выбраны как временное решение до момента, когда эти «исторические личности удостоятся более значимых объектов для наименования».