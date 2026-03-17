Бойца ММА приговорили к принудительным работам за «спарринг» с памятником МЧС
Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Дорогомиловский районный суд столицы приговорил бойца ММА Заура Исмаилова к полутора годам принудительных работ за осквернение мемориала «Ветеранам МЧС России». Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Как было доказано в ходе разбирательства, Исмаилов опубликовал на своей странице в соцсети ролик, запечатлевший, как он отрабатывает удары на фигуре монумента «Ветеранам МЧС России», находящегося на Кременчугской улице.
«Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся», — сказано в заявлении пресс-службы.
Судебная инстанция постановила направить Исмаилова на принудительные работы сроком на 18 месяцев. Удержания из его будущей зарплаты составят десять процентов в доход государства.
Напомним, Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка на мемориале ветеранам МЧС в столичном сквере Дмитрия Михайлика. После этого было возбуждено уголовное дело об осквернении памятника. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело. Исмаилов после случившегося удалил ролик и признал свою вину.
