Полиция нашла мужчину, потушившего Вечный огонь в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина потушил Вечный огонь, рассказали в пресс-службе полиции Северной столицы. Всё произошло 18 февраля на Марсовом поле: неизвестный залил источник огня жидкостью из бутылки, после чего вместе с знакомым покинул территорию мемориального парка.

Мужчина потушил Вечный огонь в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений)», — говорится в сообщении.

Вандала оперативно установили, уже на следующий день его задержали у дома №3 по улице Бориса Шмелёва. Оказалось, что на мемориал покусился 50-летний житель Красносельского района.

«Он был доставлен в полицию, но объяснить свой поступок так и не смог», — добавили в петербургской полиции.

Ранее на Урале неизвестная потушила Вечный огонь. Известно, что женщина днём подошла к мемориалу и накрыла источник пламени венком, из-за чего оно погасло. Её ищут.