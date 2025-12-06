Боец ММА Исмаилов признал вину и раскаялся за нелепый «спарринг» с памятником МЧС

Боец ММА Заур Исмаилов полностью признал свою вину и выразил раскаяние на допросе после задержания по факту нанесения ударов по памятнику ветеранам МЧС в московском сквере. Об этом рассказали в столичном СК.

Задержание Исмаилова. Видео © Telegram / Столичный СК

«Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном», — уточнили в ведомстве. В ближайшее время обвинение запросит у суда арест подозреваемого в качестве меры пресечения.

Напомним, боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка на мемориале ветеранам МЧС в столичном сквере Дмитрия Михайлика. Возбуждено уголовное дело об осквернении памятника. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело. Исмаилов уже успел удалить ролик.