У регионов России выросла финансовая дыра: дефицит достиг 1,5 трлн рублей

Доходы консолидированных бюджетов субъектов в 2025 году составили 25,9 трлн рублей, что соответствует 101,5% прогноза. Расходы достигли 27,4 трлн рублей, или 94,7% от предусмотренного объёма. Такие данные предоставили Life.ru в Счётной палате.

Консолидированный бюджет региона — это свод всех доходов и расходов субъекта РФ и входящих в него муниципалитетов без учёта внутренних перечислений между ними. Именно поэтому такой показатель считается одним из главных индикаторов финансового состояния территории: он показывает общую картину по деньгам в регионе, а не ситуацию по отдельным уровням власти.

Как отметила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова, ключевой особенностью прошлого года стало то, что темпы роста расходов опередили рост доходов. Расходы увеличились на 9,9%, тогда как доходы — на 5%, а в 68 регионах расходы росли быстрее поступлений.

С профицитом год завершили только 16 регионов и федеральная территория «Сириус». Ещё 73 субъекта исполнили бюджеты с суммарным дефицитом 1,6 трлн рублей. Наибольший дефицит в абсолютном выражении зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Челябинской, Тюменской, Ханты-Мансийской и Нижегородской областях.

Рост доходов, как и годом ранее, в основном обеспечил НДФЛ. Поступления по этому налогу выросли на 11,7% и дали 75,7% совокупного прироста доходов регионов. При этом поступления налога на прибыль организаций, наоборот, снизились на 8,6%, что сдержало общую динамику.

Расходы регионов росли прежде всего за счёт социальной политики, национальной экономики, образования и здравоохранения. На этом фоне совокупный госдолг регионов и муниципалитетов за год увеличился на 345,2 млрд рублей и к 1 января 2026 года достиг 3,9 трлн рублей.

Отдельно в Счётной палате обратили внимание на изменение структуры долговых обязательств. За 2025 год доля банковских кредитов в долге субъектов выросла с 7,2% до 19,4%, тогда как доля бюджетных кредитов снизилась с 78,4% до 67,3%