Почти половину не достроили: в России сдали лишь 44,7% объектов

Счётная палата опубликовала ключевые выводы по исполнению федерального бюджета за январь — декабрь 2025 года. Документ есть в распоряжении Life.ru. Одним из самых заметных итогов стал уровень ввода объектов капитального строительства: к началу 2026 года он составил 44,7% от плана.

Речь идёт о 76 объектах из 170, которые были запланированы к вводу в 2025 году. При этом показатель всё же оказался немного выше результата 2024 года, когда в эксплуатацию ввели 68 из 167 объектов, или 40,7%.

На сами капитальные вложения федеральный бюджет в 2025 году направил 1,1 трлн рублей. Уровень исполнения этих расходов составил 98,4% сводной бюджетной росписи с изменениями.

В целом федеральный бюджет по итогам года был исполнен с дефицитом 5,66 трлн рублей. Доходы составили 37,3 трлн рублей, а расходы — 42,9 трлн.

В Счётной палате также отметили, что часть макроэкономических параметров в 2025 году отклонилась от ожиданий. Так, цена нефти Urals оказалась ниже прогнозной, а инфляция к декабрю замедлилась до 5,59%, что было ниже заложенного уровня.

Отдельно аудиторы указали на рост госдолга. За год государственный долг России увеличился на 6,1 трлн рублей и на 1 января 2026 года достиг 35,1 трлн рублей