В Госдуме призвали повышать производительность труда в сфере строительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался против восполнения нехватки кадров в строительной сфере за счёт трудовых мигрантов. По его убеждению, закрывать потребность отрасли в рабочих руках нужно другими методами.

В своём канале в MAX спикер ГД отметил, что дискуссия о дефиците сотрудников развернулась на фоне ужесточения миграционного законодательства. При этом, по имеющимся данным, доля иностранцев в этой сфере сегодня не превышает 15%.

Володин парламента считает, что приоритетом должно стать повышение эффективности труда и престижа рабочих специальностей, а также системная подготовка собственных квалифицированных кадров. Он подчеркнул, что такой путь требует больших усилий, чем простой найм гастарбайтеров, к тому же дешевым труд из-за границы сейчас назвать нельзя.

Парламентарий предостерёг от следования «легкому пути», напомнив о негативных последствиях, с которыми столкнулись некоторые европейские государства. Правовая база в области миграции, по его словам, уже сформирована: принято 22 закона, которые сейчас необходимо неукоснительно соблюдать.

Также председатель Госдумы напомнил о введённых экзаменах по русскому для детей мигрантов и сообщил, что в весеннюю сессию планируется завершить рассмотрение инициатив, касающихся обязательного медицинского освидетельствования приезжих. Действующие нормы, вступившие в силу за последние два года, уже доказывают свою состоятельность.

Ранее сообщалось, что из России выдворили около 60 тыс. иностранцев. Причиной стало нарушение миграционного законодательства.