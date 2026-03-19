Полицейские приняли решение о выдворении из России около 60 тыс. иностранцев

Полицейские приняли решения о выдворении из России примерно 60 тыс. нарушителей миграционного законодательства. Эти меры начали применяться с февраля прошлого года. Данную информацию предоставил пресс-центр МВД РФ.

5 февраля 2025 года должностные лица МВД получили право самостоятельно принимать такие решения. Соответствующие полномочия имеют руководители территориальных органов МВД и их структурных подразделений по вопросам миграции, а также начальники линейных отделов полиции на транспорте. Выдворение назначается за несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания. Постановление можно обжаловать в суде в течение 10 дней. На этот же срок закон ввёл полномочия по помещению иностранцев в специальные учреждения.

«В рамках реализации предоставленных в феврале 2025 года органам внутренних дел полномочий самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы РФ нарушителей миграционного законодательства и помещении их в специальные учреждения для временного содержания в целях высылки из страны данным мерам подвергнуто около 60 тыс. лиц», — рассказали в пресс-центре.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил для мигрантов. Документ вносит существенные изменения в их пребывание в России. Новые требования касаются трудовых мигрантов и членов их семей. Законопроект обязывает детей иностранцев, достигших 18 лет, либо покинуть страну, либо самостоятельно легализоваться. Для продления их пребывания на иждивении родителей потребуется уплата фиксированного авансового платежа по налогу. Вводится аннулирование вида на жительство для тех, кто проработал менее 10 месяцев в году. Также устанавливается запрет на выдачу патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. Для высококвалифицированных специалистов повышается минимальный порог заработной платы.