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27 июля, 10:51

Четыре московских вуза получили предостережения от Рособрнадзора

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Четыре московских вуза получили предостережения от Рособрнадзора за нарушения в сфере образования. Список учебных заведений, которым направлены предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований, опубликован в канале ведомства в «Максе».

В перечень вошли Московский международный университет, Московский психолого-социальный университет, Московский гуманитарно-технологический университет (Московский архитектурно-строительный институт) и Московская академия предпринимательства.

Помимо упомянутых, пять других региональных учебных заведений, в том числе Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова, Брянский государственный технический университет и Институт государственной службы, также получили уведомление. Федеральная служба призвала эти вузы обеспечить соответствие требованиям федерального государственного образовательного контроля.

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Ранее стало известно о рисках при подаче документов в вузы на фоне завершения основного этапа приёмной кампании. Сейчас абитуриенты могут одновременно подать заявления в пять учебных заведений. Большинство поступающих оформляют документы через портал госуслуг.

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Наталья Демьянова
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