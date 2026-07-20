Рособрнадзор: Перенос начала ЕГЭ на 1 июня себя полностью оправдал

Решение о начале Единого государственного экзамена не ранее 1 июня оказалось верным и показало эффективные результаты, поэтому нововведение утвердят для последующих лет. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, перенос ЕГЭ позволил избежать прежних организационных проблем. Ранее экзамены иногда начинались ещё до последних звонков в школах, что создавало стресс для учеников и педагогов. Кроме того, сами учащиеся восприняли перенос срока сдача благоприятно.

«Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это. Учителям действительно легче — раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, и экзамен иногда начинался даже 23 мая», — добавил Музаев в интервью ТАСС.

Теперь, сдвинув дату начала на 1 июня, школы получают возможность провести последние звонки и спокойно подготовить выпускников к экзаменам, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в 2026 году с единого государственного экзамена удалили 917 участников. Эти выпускники не смогут пересдать экзамен в течение года из-за нарушений правил проведения испытаний.