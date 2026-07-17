«Методы всё изощрённее»: Почти тысячу выпускников поймали на хитростях и оставили без пересдачи ЕГЭ

В 2026 году с единого государственного экзамена удалили 917 участников. Эти выпускники не смогут пересдать экзамен в течение года из-за нарушений правил проведения испытаний, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

«К сожалению, удалённые у нас были, всё изощрённее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, осваивать другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удалённых у нас без права пересдачи в течение года», — сказал он.

По его словам, число удалённых участников почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Тогда без возможности повторно сдать экзамен в течение года остались 915 человек.

Одновременно с этим в Рособрнадзоре сообщили о росте числа высоких результатов. За последние три года количество выпускников, набравших 180 и более баллов по предметам ЕГЭ, увеличилось более чем на 5%. Кроме того, за тот же период стало меньше участников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по экзаменам. Их количество снизилось более чем на 4%.

Ранее стало известно об истории выпускника московской школы № 57 Александра Щаницына, который попытался улучшить свой результат по профильной математике. Несмотря на уже имеющиеся 99 баллов, повторная сдача экзамена не принесла желаемого результата — до максимального показателя ему снова не хватило всего одного балла.