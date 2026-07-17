Школьник, пересдавший ЕГЭ ради «сотки», снова набрал только 99 баллов

Выпускник столичной школы №57 Александр Щаницын, решивший пересдать ЕГЭ по профильной математике, имея на руках 99 баллов, не смог превзойти предыдущий результат. Ему снова не хватило одного балла, пишет Mash.

Технически он мог бы пересдать экзамен в третий раз, но решил, что и этого хватит для поступления в вуз. Выпускник подал документы в Московский физико-технический институт в Долгопрудном и в Высшую школу экономики. Родные и друзья поддерживают юношу и отмечают, что даже без идеального результата его шансы на успешное поступление остаются высокими.

Александр уточнял, что при первой сдаче работы не хватило совсем чуть-чуть из-за досадных недочётов, которые закрались в тестовую часть и в 19-е задание второй части. Он также признался, что не тратил всё свободное время на подготовку, занятия начались лишь в десятом классе, в основном с решения задач, предлагаемых преподавателями. Помимо профильной математики, выпускник сдавал русский язык и физику.

После пересдачи Щаницын отметил, что хотя второй вариант экзамена был сложнее первого, писать его было проще — тревога и стресс были минимальными. Молодой человек пообещал приложить максимум усилий, чтобы успешно продолжить обучение в выбранных вузах.