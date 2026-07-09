Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 15:25

Школьник пересдал ЕГЭ с 99 баллов ради максимума — новый вариант был сложнее

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Выпускник Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен, чтобы доказать себе, что может получить максимум. В беседе с телеканалом «Звезда» он признался, что второй вариант оказался сложнее первого, но писать его было легче — не было волнения.

Теперь он ждёт результатов. В планах у школьника — поступление на направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ. Помимо математики, он сдавал физику и русский.

Кравцов рассказал Путину о набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
Кравцов рассказал Путину о набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

Ранее сообщалось, что выпускник столичной школы № 57 подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках 99 баллов. Школьник признался, что не тратил на подготовку всё свободное время.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar