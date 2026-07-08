Кравцов рассказал Путину о набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

Впервые в истории ЕГЭ выпускница из Москвы набрала максимальные 500 баллов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», — сказал Кравцов

Ранее в Алтайском крае братья-близнецы Александр и Сергей из Заринска набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Оба выпускника школы №15 стали единственными стобалльниками по этому предмету. Учитель физики Геннадий Поляков отметил, что успех стал результатом высокой мотивации, настойчивости и здоровой конкуренции между братьями.