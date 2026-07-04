Братья-близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксирован редкий результат: братья-близнецы Александр и Сергей из Заринска набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по физике. Оба выпускника школы №15 стали единственными стобалльниками по этому предмету в своей школе в текущем году и получили золотые медали, сообщили в Рособрнадзоре.

Такой результат стал итогом системной подготовки и совместной работы учеников с их преподавателем физики Геннадием Поляковым. Учитель подчеркнул, что ключевую роль сыграли высокая мотивация школьников, их настойчивость и постоянное стремление улучшать результаты. Между братьями сохранялась здоровая конкуренция, которая дополнительно стимулировала их к занятиям. Педагог также проводил дополнительные занятия, индивидуально подбирал задачи и ориентировал учеников на участие в олимпиадах.

Экзамен по физике братья сдавали раздельно, в разных аудиториях, задания в их вариантах не совпали. Сами выпускники оценили уровень сложности ЕГЭ как средний, добавив, что формат экзамена соответствовал той подготовке, которую они проходили в школе.

Александр и Сергей также имеют опыт участия в профильных олимпиадах. Они становились призёрами ОРМО и соревнований по физике, организованных компанией «Алтай-Кокс». Их достижения были отмечены на региональной церемонии «Парад звёзд» в Алтайском государственном университете.

Помимо физики, выпускники показали высокие результаты и по другим предметам: Александр набрал 94 балла по русскому языку и 86 по математике, Сергей — 91 и 88 соответственно. Оба школьника имеют золотые знаки ГТО и отмечены за волонтёрскую деятельность. После окончания школы они планируют продолжить обучение в Томске, связав дальнейшую карьеру с нефтегазовой отраслью.

Кстати, Геннадий Поляков уже подготовил трёх стобалльников. В этом году его ученики показали широкий диапазон результатов по физике — от 84 до 98 баллов.

Ранее в Москве был зафиксирован рекордный результат ЕГЭ: школьница суммарно получила 500 баллов по пяти предметам. Девочка сдала единый государственный экзамен на максимальный балл по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такой результат стал уникальным случаем за всю историю проведения ЕГЭ — впервые за 25 лет.