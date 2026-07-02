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1 июля, 22:25

Школьника удалили с ЕГЭ в Иркутской области из-за умных очков с камерой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Иркутской области одиннадцатиклассника удалили с ЕГЭ из-за использования умных очков со встроенной камерой. Нарушение зафиксировали во время экзамена. Наблюдатели заметили в оправе очков школьника устройство для видеозаписи.

После этого у ученика изъяли экзаменационные материалы и удалили его из аудитории. Его работа была аннулирована за использование средств связи.

Как пишет Baza, теперь пересдать экзамен парень сможет только в следующем году. В региональной комиссии отметили, что случай стал одним из самых необычных за всю историю ЕГЭ в Иркутской области.

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Ранее выпускникам напомнили, что низкие баллы ЕГЭ — не повод опускать руки. Life.ru проанализировал, куда поступить в 2026, если вы не проходите на бюджет. Например, в университетах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга конкуренция значительно слабее, и шанс занять бюджетное место при скромных результатах экзаменов вполне реален.

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Артём Гапоненко
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