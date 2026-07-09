Сдавший ЕГЭ на 99 баллов школьник решил пересдать экзамен из-за глупой ошибки

Выпускник столичной школы № 57 Александр Щаницын подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках 99 баллов. О своем решении он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Молодой человек уверен, что способен написать работу на максимальный результат. По его словам, в первый раз не хватило совсем чуть-чуть из-за досадных недочетов.

«В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо», — пояснил собеседник агентства.

Выпускник уточнил, где именно потерял заветный балл. Неточности закрались в тестовую часть и в 19-е задание второй части.

Александр признался, что не тратил на подготовку всё свободное время. Заниматься он начал в десятом классе, в основном решая задачи, которые предлагали педагоги.

Помимо профильной математики, юноша сдавал русский язык и физику. Для продолжения учебы он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ.

Свою будущую карьеру абитуриент связывает исключительно с точными науками. Он намерен развиваться в областях, где нужна физика.

Ранее в Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ. Заявление на повторную попытку подали 33 тысячи школьников.