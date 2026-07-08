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8 июля, 05:18

В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обществознание стало самым востребованным предметом среди выпускников, которые решили пересдать Единый государственный экзамен в дополнительные дни. Около 33 тысяч школьников подали заявления на повторную попытку, сообщили в Рособрнадзоре.

Именно этот экзамен возглавил список самых популярных для пересдачи в 2026 году. На втором месте оказался русский язык — его захотели пересдать около 24 тысяч выпускников.

«Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание, около 33 тысяч»,сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Следом в рейтинге оказались информатика, которую выбрали более 23 тысяч человек, профильная математика — около 19 тысяч заявлений и химия — примерно 16 тысяч. Всего возможность пересдать один из предметов использовали около 149 тысяч выпускников, что на 6 тысяч больше показателя прошлого года.

Дополнительные дни пересдачи дают школьникам шанс повысить результат и улучшить свои позиции при поступлении в вуз. При этом изменить можно только один предмет, а новый результат становится действительным для подачи документов.

Психолог составила распорядок дня перед пересдачей ЕГЭ, чтобы прийти на экзамен без стресса
Психолог составила распорядок дня перед пересдачей ЕГЭ, чтобы прийти на экзамен без стресса

Ранее в Госдуме предложили убрать двойную проверку знаний при поступлении в вузы. Абитуриентам хотят дать право выбирать: поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета, но не проходить два испытания по одному и тому же предмету. Инициатива должна снизить стресс во время приёмной кампании, сократить лишние процедуры и сделать конкурс понятнее для поступающих.

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Юния Ларсон
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