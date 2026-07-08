В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обществознание стало самым востребованным предметом среди выпускников, которые решили пересдать Единый государственный экзамен в дополнительные дни. Около 33 тысяч школьников подали заявления на повторную попытку, сообщили в Рособрнадзоре.

Именно этот экзамен возглавил список самых популярных для пересдачи в 2026 году. На втором месте оказался русский язык — его захотели пересдать около 24 тысяч выпускников.

«Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание, около 33 тысяч», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Следом в рейтинге оказались информатика, которую выбрали более 23 тысяч человек, профильная математика — около 19 тысяч заявлений и химия — примерно 16 тысяч. Всего возможность пересдать один из предметов использовали около 149 тысяч выпускников, что на 6 тысяч больше показателя прошлого года.

Дополнительные дни пересдачи дают школьникам шанс повысить результат и улучшить свои позиции при поступлении в вуз. При этом изменить можно только один предмет, а новый результат становится действительным для подачи документов.

Ранее в Госдуме предложили убрать двойную проверку знаний при поступлении в вузы. Абитуриентам хотят дать право выбирать: поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета, но не проходить два испытания по одному и тому же предмету. Инициатива должна снизить стресс во время приёмной кампании, сократить лишние процедуры и сделать конкурс понятнее для поступающих.