Психолог составила распорядок дня перед пересдачей ЕГЭ, чтобы прийти на экзамен без стресса

Накануне пересдачи ЕГЭ многие выпускники пытаются за один вечер закрыть все пробелы в знаниях, однако такая стратегия может только усилить усталость и тревогу. Психолог Анастасия Лысакова рассказала Life.ru, почему перед экзаменом гораздо важнее сохранить силы и хорошо выспаться, чем пытаться выучить всё за ночь.

По словам специалиста, за день до пересдачи бессмысленно начинать изучать новые темы: мозгу требуется время, чтобы усвоить информацию, а полноценный сон помогает мобилизовать ресурсы организма во время экзамена. Поэтому последние часы перед испытанием лучше посвятить спокойному повторению уже знакомого материала.

Готовясь к пересдаче ЕГЭ, за день до самого экзамена действует простое правило: перед смертью не надышишься. Накануне экзамена бесполезно судорожно пытаться выучить что-то новое — как минимум потому, что мозгу нужно время на переваривание информации, а его уже нет. Плюс сон помогает активировать наши ресурсы во время экзамена, так что не спать — точно не вариант. Анастасия Лысакова Психолог

Лысакова отметила, что при сильной тревоге выпускникам не стоит оставаться с переживаниями один на один — лучше обратиться за поддержкой к взрослым или репетиторам. Она также напомнила, что психика хорошо реагирует на привычные действия и небольшие ритуалы, которые помогают почувствовать себя увереннее.

«Совет «заснуть накануне с учебником под подушкой» – на самом деле вполне рабочий. Речь, конечно, не о магии: никто не выучит учебник во сне, просто полежав на нём. Но этот ритуал помогает почувствовать себя увереннее и снизить тревожность на самом экзамене», – добавила эксперт.

В день перед пересдачей психолог рекомендует не пытаться повторить весь курс. Вместо этого лучше выбрать два-три самых сложных задания или раздела, которые вызывают наибольшие трудности, и один раз спокойно повторить алгоритм их решения. Остальное время стоит посвятить отдыху, прогулке и лёгкому повторению материала. Также специалист советует лечь спать немного раньше обычного и проветрить комнату: перегруженная нервная система может помешать воспользоваться знаниями, которые уже были хорошо усвоены.

Ранее Life.ru писал, что Рособрнадзор назвал самые распространённые ошибки выпускников на ЕГЭ по географии 2026 года. В ведомстве сообщили, что участники экзамена чаще всего теряли баллы из-за слабого знания терминов, географических названий и невнимательности при выполнении заданий. В основной день экзамен по географии сдавали более 19 тысяч выпускников, а средний результат составил 54,4 балла.