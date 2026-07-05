Рособрнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по географии 2026 года

Чаще всего выпускники, сдававшие ЕГЭ по географии, ошибаются из-за слабого понимания общих закономерностей предмета, а также плохо знают географические названия и термины. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

«Наиболее распространённые ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий», — рассказали представители ведомства.

В основной день экзамен по географии сдали свыше 19 тысяч человек. Это почти на три тысячи больше, чем годом ранее.

В целом же итоги экзамена этого года мало отличаются от прошлых лет. Средний тестовый балл получился 54,4. Результат от 81 до 100 баллов показали более 7,7% участников, а минимальный порог не смогли пройти 7,8% сдававших.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре перечислили и типичные промахи на базовой математике ЕГЭ-2026. По данным ведомства, выпускники чаще всего неправильно читают условия заданий, ошибаются в вычислениях и с трудом представляют геометрические фигуры.