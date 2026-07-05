Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 09:08

Рособрнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по географии 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Чаще всего выпускники, сдававшие ЕГЭ по географии, ошибаются из-за слабого понимания общих закономерностей предмета, а также плохо знают географические названия и термины. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

«Наиболее распространённые ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий», — рассказали представители ведомства.

В основной день экзамен по географии сдали свыше 19 тысяч человек. Это почти на три тысячи больше, чем годом ранее.

В целом же итоги экзамена этого года мало отличаются от прошлых лет. Средний тестовый балл получился 54,4. Результат от 81 до 100 баллов показали более 7,7% участников, а минимальный порог не смогли пройти 7,8% сдававших.

Музаев: Средние тестовые баллы ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60
Музаев: Средние тестовые баллы ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре перечислили и типичные промахи на базовой математике ЕГЭ-2026. По данным ведомства, выпускники чаще всего неправильно читают условия заданий, ошибаются в вычислениях и с трудом представляют геометрические фигуры.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar