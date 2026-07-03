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3 июля, 14:37

Рособрнадзор назвал типичные ошибки на базовой математике ЕГЭ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рособрнадзор назвал самые частые ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня. По данным ведомства, выпускники чаще всего неверно понимают условия заданий, допускают вычислительные промахи и испытывают трудности с наглядными геометрическими представлениями.

«Типичные ошибки участников [ЕГЭ по математике] традиционно связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений»,указано в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что такие проблемы для экзамена по базовой математике остаются традиционными. В основной день этот предмет сдавали около 319 тысяч человек. Это на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.

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Ранее Life.ru сообщал, что средние тестовые баллы по итогам основного периода ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60. Лучшие результаты показали выпускники, сдававшие физику (66,47) и профильную математику (66,33).

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Полина Никифорова
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