Музаев: Средние тестовые баллы ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60

Средние тестовые баллы по итогам основного периода ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Лучшие результаты показали выпускники, сдававшие физику (66,47) и профильную математику (66,33).

Средний балл по русскому языку составил более 63, по литературе — 63, по биологии — около 58, по информатике — более 58, по истории — почти 58, по химии — 58,69, по обществознанию — 55, по географии — 54. В базовой математике средняя оценка превысила четыре балла.

Музаев также отметил рост доли участников с высокими баллами. Окончательные итоги основного периода экзаменов будут подведены позже.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной период ЕГЭ-2026 завершился штатно, без утечек заданий, и большинство школьников сдали экзамены успешно: 100 баллов получили 8 759 выпускников, 200 — 933 человека, 300 — 76, 400 — 8 учащихся, а одна девочка набрала 500 баллов. Он также отметил высокий организационный уровень проведения экзаменов во всех регионах России.