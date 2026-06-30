Музаев: 62 жалобы поступило в период сдачи ЕГЭ через платформу обратной связи

Лишь 62 жалобы и 124 звонка на горячие линии поступило от выпускников в период проведения Единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе брифинга по окончанию основного периода сдачи ЕГЭ-2026. Платформа обратной связи действует второй год подряд.

«Ребята через QR-коды, до экзамена и после экзамена, моментально могут обратиться к нам, пожаловаться, если их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. 750 тысяч участников у нас, в среднем они по три раза пришли в пункты проведения экзамена», — сказал он.

По словам Музаева, все обращения рассматриваются и оперативно отрабатываются. Большинство замечаний носят организационный характер и связаны с условиями в пунктах сдачи. Выпускники жаловались, например, на запрет проноса воды или еды для перекуса, несвоевременную выдачу дополнительных бланков. Всё это не влияет на результаты экзамена.

Ранее Анзор Музаев заявил о колоссальном разрыве в баллах по ЕГЭ у абитуриентов-платников и -бюджетников. По его словам, иногда по одному предмету он достигает 42 баллов.