В Рособрнадзоре разъяснили пересдачи ОГЭ по истории

Девятиклассники, которые не сдадут обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его на тех же условиях, что и другие предметы ОГЭ. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал он.

Он пояснил, что любой экзамен в рамках ОГЭ можно пересдать, и история здесь не исключение. Итоговый результат по всем предметам покажет, сможет ли девятиклассник продолжить учиться в колледже или 10-м классе, либо останется на второй год.

Количество пересдач и возможности для них будут такими же, как и по другим предметам. В том числе пересдать ОГЭ можно будет в сентябре.