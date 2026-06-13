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Регион
13 июня, 10:13

В Рособрнадзоре разъяснили пересдачи ОГЭ по истории

Музаев: Девятиклассники пересдадут устный экзамен по истории на общих основаниях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девятиклассники, которые не сдадут обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его на тех же условиях, что и другие предметы ОГЭ. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал он.

Он пояснил, что любой экзамен в рамках ОГЭ можно пересдать, и история здесь не исключение. Итоговый результат по всем предметам покажет, сможет ли девятиклассник продолжить учиться в колледже или 10-м классе, либо останется на второй год.

Количество пересдач и возможности для них будут такими же, как и по другим предметам. В том числе пересдать ОГЭ можно будет в сентябре.

Стало известно, когда девятиклассникам придётся сдавать устный экзамен по истории
Стало известно, когда девятиклассникам придётся сдавать устный экзамен по истории

Ранее Life.ru писал, что обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов в школах России вводить не планируется. Рособрнадзор пока «не думает об этом» и предупредит о любых изменениях заранее.

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Наталья Афонина
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