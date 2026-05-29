Стало известно, когда девятиклассникам придётся сдавать устный экзамен по истории

Музаев: Устный экзамен по истории для девятиклассников запланирован на 2028 год
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал изменения для учеников девятых классов. С 2027/2028 учебного года в школах появится устный экзамен по истории.
«К 2028 году в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории [сделать] обязательным для всех выпускников 9-х классов», — заявил глава Рособрнадзора журналистам.
Основной период Единого государственного экзамена начинается 1 июня, ОГЭ — 2 июня.
Ранее Life.ru писал, что обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов в школах России вводить не планируется. Рособрнадзор пока «не думает об этом» и предупредит о любых изменениях заранее.
