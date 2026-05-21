Обязательный устный экзамен по истории вводить в 11-х классах не будут
В российских школах не планируют введение обязательного устного экзамена по истории для выпускников 11-х классов, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Про одиннадцатый класс — пока в планах нет; значит, не думаем об этом и не отвлекаемся. Об изменениях, которые будут, мы обязательно предупредим заранее», — сказал Музаев в ходе горячей линии о ЕГЭ и ОГЭ на РБК.
При этом девятиклассники будут сдавать историю как третий обязательный экзамен, начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устном формате.
