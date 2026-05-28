Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 07:18

Два типа мышления при стрессе: Как кортизол блокирует память на экзамене

Психолог Кардиакос назвала стресс причиной забывчивости на экзаменах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ученики забывают материал на экзаменах из-за стресса. Психолог Анастасия Кардиакос пояснила механизм этого явления. Кортизол повышается в крови при остром стрессе. Гормон усиливает тревогу и блокирует префронтальную кору. Эта зона мозга отвечает за логику, память и концентрацию. Знания не исчезают — стресс перекрывает к ним доступ.

Эксперт выделила два когнитивных типа реакции на стресс. Первый тип успокаивается внутренне — человек делает вдох, берёт паузу и мысли выстраиваются. Второй тип нуждается во внешней опоре — ему нужна первая фраза, схема или слово для запуска мышления, пишет «Радио 1».

Кардиакос отметила пользу написания шпаргалок. Процесс структурирует информацию и снижает тревогу. Мозг получает сигнал о страховке и кортизол снижается. Эксперт посоветовала начинать писать любую первую букву. Первое действие запускает ассоциации и возвращает доступ к знаниям.

«Господи, помяни царя Давида»: Выпускникам объяснили, как правильно молиться перед ЕГЭ
«Господи, помяни царя Давида»: Выпускникам объяснили, как правильно молиться перед ЕГЭ

Ранее Рособрнадзор уточнил, что выпускники могут держать на столе во время ЕГЭ. Кроме экзаменационных материалов разрешили воду, лекарства и перекус. Главное условие — упаковка и употребление еды не должны отвлекать других участников.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar