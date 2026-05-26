26 мая, 03:57

Рособрнадзор разрешил держать на ЕГЭ воду, лекарства и перекус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Рособрнадзор опубликовал документ, в котором перечислено, что участники Единого государственного экзамена могут держать на рабочем столе во время испытаний. Помимо стандартных экзаменационных материалов, выпускникам разрешили воду, лекарства и перекус. Единственное условие – упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других сдающих.

Помимо ручки с чёрными чернилами, паспорта и выданных черновиков, на столе могут лежать:

  • лекарства (при необходимости);
  • перекус (например, шоколадка или бутерброд);
  • бутылка воды.

Дополнительные предметы по разным экзаменам:

  • Биология, география, химия – непрограммируемый калькулятор;
  • Математика – линейка (без справочной информации);
  • Физика – и калькулятор, и линейка;
  • География – к КИМ приложат административную карту России и политическую карту мира;
  • Химия – в состав КИМ войдут таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов;
  • Литература – предоставят орфографические словари (пользоваться личными не рекомендуется);
  • Информатика – компьютер с установленным ПО;
  • Иностранные языки – оборудование для аудирования и устной части.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня, пишет РИА «Новости».

Ранее учитель и эксперт по ЕГЭ Юлия Нефёдова посоветовала родителям заранее обсудить с детьми «план Б» на случай, если экзамен пройдёт не так, как хотелось бы. Это помогает снизить тревожность и легче пережить возможные трудности.

