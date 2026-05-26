Рособрнадзор разрешил держать на ЕГЭ воду, лекарства и перекус
Рособрнадзор опубликовал документ, в котором перечислено, что участники Единого государственного экзамена могут держать на рабочем столе во время испытаний. Помимо стандартных экзаменационных материалов, выпускникам разрешили воду, лекарства и перекус. Единственное условие – упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других сдающих.
Помимо ручки с чёрными чернилами, паспорта и выданных черновиков, на столе могут лежать:
- лекарства (при необходимости);
- перекус (например, шоколадка или бутерброд);
- бутылка воды.
Дополнительные предметы по разным экзаменам:
- Биология, география, химия – непрограммируемый калькулятор;
- Математика – линейка (без справочной информации);
- Физика – и калькулятор, и линейка;
- География – к КИМ приложат административную карту России и политическую карту мира;
- Химия – в состав КИМ войдут таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов;
- Литература – предоставят орфографические словари (пользоваться личными не рекомендуется);
- Информатика – компьютер с установленным ПО;
- Иностранные языки – оборудование для аудирования и устной части.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня, пишет РИА «Новости».
Ранее учитель и эксперт по ЕГЭ Юлия Нефёдова посоветовала родителям заранее обсудить с детьми «план Б» на случай, если экзамен пройдёт не так, как хотелось бы. Это помогает снизить тревожность и легче пережить возможные трудности.
