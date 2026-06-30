Почти 80 российских школьников набрали 300 баллов на ЕГЭ в этом году

В России основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился для большинства школьников успешно. Как рассказал министр просвещения страны Сергей Кравцов, 100 баллов получили 8 759 выпускников, 200 баллов — у 933 человек, 300 баллов — у 76 экзаменуемых. При этом всего восемь учащихся набрали 400 баллов и одна девочка — 500.

Министр добавил, что единый госэкзамен 2026 года прошёл штатно во всех учебных заведениях России, никаких утечек с текстами заданий зафиксировано не было. Кравцов отменил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию будут внесены через два года. Причиной он назвал введение новых учебников по этому предмету.