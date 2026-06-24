Кравцов: ЕГЭ по обществознанию из-за новых учебников изменят через два года
Выпускники на ЕГЭ. Обложка © Life.ru
Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию будут внесены через два года. Причиной он назвал введение новых учебников по этому предмету.
«Через два года будет изменение в Едином государственном экзамене по обществознанию. В следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не будет, потому что ребята учатся по действующей программе», — пояснил министр.
Таким образом, выпускники 2027 года станут первыми, кто будет сдавать экзамен по обновлённым требованиям. О конкретных параметрах и структуре будущих заданий Кравцов не сообщил. Разработка новых контрольно-измерительных материалов начнётся после завершения перехода школ на единые программы по обществознанию.
Ранее вице-премьер Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заявил, что обществознание стало самым востребованным предметом по выбору среди российских школьников при сдаче Единого государственного экзамена. Он подчеркнул важность этой дисциплины, отметив, что президент России также уделяет ей большое внимание, считая её основой правовой подготовки молодого поколения.
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