Кравцов: ЕГЭ по обществознанию из-за новых учебников изменят через два года

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию будут внесены через два года. Причиной он назвал введение новых учебников по этому предмету.

«Через два года будет изменение в Едином государственном экзамене по обществознанию. В следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не будет, потому что ребята учатся по действующей программе», — пояснил министр.

Таким образом, выпускники 2027 года станут первыми, кто будет сдавать экзамен по обновлённым требованиям. О конкретных параметрах и структуре будущих заданий Кравцов не сообщил. Разработка новых контрольно-измерительных материалов начнётся после завершения перехода школ на единые программы по обществознанию.