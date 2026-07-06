Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 14:45

Первая в истории ЕГЭ 500-балльница подала документы в МФТИ

Екатерина Малкова. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Екатерина Малкова. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Выпускница Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти предметам, подала заявление на поступление в Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

«Абитуриентка Екатерина Малкова <...> официально подала документы в МФТИ», — говорится в сообщении.

Окончательное направление обучения она пока не выбрала — выпускница рассматривает несколько вариантов. Крайний срок, когда необходимо определиться с выбором, установлен на 25 июля.

Петербург стал лидером по числу стобалльников ЕГЭ в 2026 году
Петербург стал лидером по числу стобалльников ЕГЭ в 2026 году

Ранее стало известно, что Екатерина Малкова установила уникальный результат — 500 баллов по пяти дисциплинам в рамках Единого государственного экзамена. Школьница обучалась в московской школе № 1409 и узнала о результатах экзаменов с сильным удивлением, позже признавшись, что до конца не могла поверить в итоговые баллы.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar