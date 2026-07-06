Первая в истории ЕГЭ 500-балльница подала документы в МФТИ

Выпускница Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти предметам, подала заявление на поступление в Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

«Абитуриентка Екатерина Малкова <...> официально подала документы в МФТИ», — говорится в сообщении.

Окончательное направление обучения она пока не выбрала — выпускница рассматривает несколько вариантов. Крайний срок, когда необходимо определиться с выбором, установлен на 25 июля.

Ранее стало известно, что Екатерина Малкова установила уникальный результат — 500 баллов по пяти дисциплинам в рамках Единого государственного экзамена. Школьница обучалась в московской школе № 1409 и узнала о результатах экзаменов с сильным удивлением, позже признавшись, что до конца не могла поверить в итоговые баллы.