Первая в истории ЕГЭ 500-балльница подала документы в МФТИ
Екатерина Малкова. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Выпускница Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти предметам, подала заявление на поступление в Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
«Абитуриентка Екатерина Малкова <...> официально подала документы в МФТИ», — говорится в сообщении.
Окончательное направление обучения она пока не выбрала — выпускница рассматривает несколько вариантов. Крайний срок, когда необходимо определиться с выбором, установлен на 25 июля.
Ранее стало известно, что Екатерина Малкова установила уникальный результат — 500 баллов по пяти дисциплинам в рамках Единого государственного экзамена. Школьница обучалась в московской школе № 1409 и узнала о результатах экзаменов с сильным удивлением, позже признавшись, что до конца не могла поверить в итоговые баллы.
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